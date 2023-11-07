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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات بشأن الشبورة

الشبورة المائية على
الشبورة المائية على الطرق

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة للمرور، لقائدي السيارات على الطرق الصحراوية والسريعة ١٠ نصائح هامة للحفاظ على حياتهم أثناء القيادة في الطقس السيئ والعواصف.

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رسالة من وزارة الداخلية للقيادة في الشبورة

وأعلنت الإدارة العامة لـ المرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور خلال الطقس السيئ وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك لضمان الوصول بآمان خلال الطقس السيء ومنه ظهور الشبورة المائية.

نصائح القيادة الآمنة على الطرق والمحاور الرئيسية:

١- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .

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٤- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .

٥- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .

٦- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .

٧- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

٨- عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.

9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.

10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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مالكي المركبات المتركة والمتهالكة

وفي سياق متصل أهابت وزارة الداخلية بمالكي المركبات المتروكة أو المتهالكة، وتلك التي فقدت مقومات السير، والتي لم يتم تجديد تراخيصها في المواعيد القانونية بسرعة التوجه لوحدات التراخيص وإتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والإستغناء عن الترخيص حال الرغبة في ذلك منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

ووجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة لأصحاب السيارات المتهالكة والمتروكة، والتي لم يتم تجديد الترخيص الخاص بها في المواعيد المحددة، بسرعة التوجه إلى وحدات المرور وسرعة ترخيص السيارات أو تسليم اللوحات المعدنية والإستغناء عن الترخيص حال الرغبة في ذلك.

وتوفر وزارة الداخلية خدمات تجديد التراخيص أونلاين من خلال موقعها الإلكتروني بوابة وزارة الداخلية، ذلك بخلاف سيارات المرور المتنقلة المتوقفة في أماكن مختلفة لتجديد التراخيص، وايضا وحدات المرور الإلكترونية الحديثة والتي تتيح خدمات ترخيص المركبات بشكل سهل وسريع.

الداخلية وزارة الداخلية المرور الشبورة الطرق الصحراوية

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