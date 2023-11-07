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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.. استمري في المثابرة

برج الميزان
برج الميزان

مواليد برج الميزان يوازنون بين الادخار والإنفاق بشكل جيد، وعلى الرغم من أنهم يستمتعون بالموضة والملابس الفاخرة، إلا أنهم نادرًا ما يتركون رغباتهم في الإنفاق تحصل على أفضل ما لديهم.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.


توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023:

تنشطون اجتماعياً اليوم وتلتقون مع الأصدقاء - لكن إذا كان أحد الأصدقاء قد وعدكم بتنفيذ مطلب لكم فلن يتمكن من الإيفاء به - في المساء تدخلون فترة غير مريحة الليلة وغداً وما بعدها - ينصح خلالها الانتباه إلى صحتكم- تراجعون ميزانيتكم لكي تدخلوا التعديل المطلوب عليها

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برج الميزان 7-11-2023 على الصعيد المهني

ستواجهين تحديات مماثلة لتلك التي واجهتها في الأيام السابقة. عليك الانتهاء من ما تم التراجع عنه في الأمس والمضي قدماً. لا تتراجعي أو تستسلمي، بل استمري في المثابرة.

برج الميزان 7-11-2023 على الصعيد العاطفي

تتمتعين بقدرتك على الحصول على ما تريدين. استمعي إلى الآخرين بعناية وكوني منفتحة ومساعدة. إذا تلقيتِ دعوة لحضور حفلة صغيرة، فافعلي ذلك لأنك قد تلتقين شخصاً جديداً يمكن أن يلفت انتباهك. لا تترددي في المضي قدماً.


برج الميزان 7-11-2023 على الصعيد الصحي

يوفر الغلاف السماوي اليوم دعماً كبيراً لتحفيزك على تحقيق الكثير. استفيدي من هذا الدعم لتحسين حياتك الصحية والرياضية. احرصي على شرب الكثير من الماء وممارسة الرياضة بانتظام وتناول الأطعمة الصحية.

 

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