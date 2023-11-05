احرص عليها..فوائد جوز الهند..أبرزها يحارب الخلايا السرطانية ويحمي من أمراض خطيرة

يمتلك جوز الهند العديد من الفوائد الصحية نظراً لاحتوائه على نسبة قليلة من السكر وسعرات حرارية منخفضة في حين يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية والكثير من الفيتامينات والألياف الغذائية المهمة التي تساهم بشكل كبير في صحة الجسم وخصوصا جوز الهند المجفف. . فيما يلي بعض فوائد ماء جوز الهند ،بحسب ما نشره موقع بريفنشن الأمريكي.



فوائد جوز الهند:

تقوية الجهاز المناعي

جوز الهند يساعد في تقوية الجهاز المناعي أيضا تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة، مثل المنغنيز ومضادات الأكسدة.

حماية صحة القلب

يساهم في تنظيم مستويات ضغط الدم لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم ،ويساعد ماء جوز الهند صحة القلب إذ يساعد على استرخاء الأوعية الدموية لتعزيز تدفق الدم .



تنظيم مستويات سكر الدم:

يحذر الباحثون من أن بعض الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة مثل أمراض الكلى من توخي الحذر مع كمية ماء جوز الهند التي يستهلكونها مما يساعد ماء جوز الهند على التحكم في نسبة السكر في الدم ومناسب لمرضى السكري.



انقاص الوزن:

قد يساعد تناول لب جوز الهند بانتظام في إنقاص الوزن، حيث تساعد الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة الموجودة بنسب كبيرة فيه على حرق الدهون.

محاربة الخلايا السرطانية

يحتوي ماء جوز الهند على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تحييد الجذور الحرة في الجسم وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي الذي قد يسبب العديد من المشكلات الصحية الخطيرة، مثل: أمراض السرطان، والقلب، والسكري