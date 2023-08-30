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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل ما تاكل.. اعرف مخاطر طعام الشارع يسبب أضرار لن تتوقعها

مخاطر أكل الشوارع
مخاطر أكل الشوارع على الصحة

الكثير من الناس يفضلون أكل الشارع  والأطعمة الجاهزة خاصه  بين الشباب واصبحت اطعمة الشارع هى الوجبات الأكثر تداولا، ولكنها تسبب مشاكل وأضرار كبيرة على الصحة، نظرا لاحتوائها على نسبة دهون عالية مع عدم التأكد من نظافتها وجودتها، فتؤثر هذه الأطعمة بالسلب على الصحة.


ومن أهم الأسباب التي تجعل الإقبال كبير  على المطاعم والباعة الجائلين بالشارع هو المذاق الجيد لهذه الاطعمة، فتةعل. الكثيرين يقبلون على شرائها رغم التحذيرات التى لا تتوقف عن خطورتها على الصحة، وتسببها فى إصابة آكليها بأمراض خطيرة، تصل إلى الأورام السرطانية .. مرصد مخاطر اكل الشوارع حسب موقع verywellfit.

 

مخاطر أكل الشوارع على الصحة

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة واحد من أشهر الأمراض التى تنتقل بسبب أكلات الشارع نظرا لعدم طهيها جيدا قد تصيبك نتيجة تناولك أكل الشارع الغير نظيفة من الباعة الجائلين ولكنها من أخطر العادات السيئة التى نتعرض لها، فقد يعرضك ذلك للأمراض الخطيرة وانتشار العدوى والجراثيم مما يؤثر على صحة الجسم وقد تزيد من خطر الاصابة بالسرطان إذا لم يتم علاجها.


التسمم الغذائى
قد يتعرض البعض للتسمم الغذائى والنزلات المعوية التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب المضاعفات الخطيرة ،نتيجة انتشار الفيروسات والجراثيم على أكلات الشارع المكشوفة والغير أمنة .


السمنة
نتيجة الزيوت والمقليات الموجودة فى الوجبات الجاهزة يسبب ذلك الاصابة بمرض السمنة وتراكم الدهون فى الجسم، مما يؤثر على الصحة ويزيد من خطر الاصابة بمرض السكر والقلب.

أمراض القلب والضغط

إن تناول الوجبات السريعة يؤدي إلى تراكم أنوع من الشحوم الثلاثية الضارة في الجسم، هذه الشحوم المسؤولة عن إصابة
الإنسان بأمراض القلب، الضغط، وأمراض التجلطات الدموية
التي تؤدي في أغلب الأحيان إلى الموت السريع.


مرض السكري
أغلب الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة يصابون
بمرض السكري، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة المواد الضارة الموجودة
فيها والتي تؤثر على عمل الأنسولين في الجسم.

تليف الكبد
تحتوي الوجبات الجاهزة على كمية مرتفعة من المواد الضارة التي تؤدي إلى تراكم السموم في الجسم وبشكل خاص الكبد، وهذا ما يؤدي لإصابة الإنسان بمشكلة تليف الكبد وتعطيل كامل وظائفه الحيوية في جسم الإنسان.

فقدان الذاكرة
تؤثر المواد الضارة الموجودة في الوجبات السريعة على عمل
المخ والدماغ، وعلى نشاط الخلايا المسؤولة عن قوة الذاكرة
وعملها، مما يتسبب بإصابة الإنسان بأمراض الذاكرة والزهايمر الذي يعتبر من أخطر أمراض العصر على الإطلاق.


التعب والإرهاق
إن المواد الدهنية الموجودة في الوجبات الجاهزة ونسبة
السكريات المرتفعة فيها، تؤدي إلى الإصابة باختلال توازن
الجسم الذي يتسبب بشعور الإنسان بالتعب والإرهاق الدائم.


عسر الهضم
الاكلات الجاهزة تعرضنا لعسر الهضم واضطرابات الجهاز الهضمى، كما تؤثر على الهضم وتسبب الحموضة ،نتيجة الزيوت المهدرجة التى يتم استخدامها فى أكل الشارع.

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