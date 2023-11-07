كنت باخد في إعدادي 25 جنيها| إغراء المراهقين محطة جديدة في الحكم علي “أنوش”

تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية،الاستئناف المقدم من نبوية جمعة وشهرتها أنوش على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه.

جاء الحكم في القضية رقم 433 لسنة 2023 جُنح اقتصادي مقيدة برقم 483 لسنة 2023 جُنح مالية أول درجة بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ وقدره 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، بتهمة نشر صور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفعل فاضح مخل بالحياء، وإعلان دعوة للدعارة والاعتداء على مبادئ القيم الأسرية، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات اللاسلكية.

وجاءت أقوال أنوش في التحقيقات بأن عملها في الخياطة كان يدر عليها دخلًا، قائلة: كنت باخد وأنا في تانية إعدادي وتالتة إعدادي 25 جنيه في الأسبوع لغاية ما وصلت 75 جنيه في الأسبوع، وكنت بديهم لوالدتي عشان مصاريفنا،وتوقفت عن العمل لما اتجوزت في 2012 وكانت حياتي صعبة.

وتابعت نبوية أنوش: عملت صفحة على فيس بوك، من حوالي 5 سنين، وهي صفحة اسمها نشوى جمعة وأنا قفلت الصفحة دي من سنتين، بعد ما بنتي اتوفت قفلتها ومكنتش بخش عليها، وكانت صفحة شخصية ومكنتش بعمل فيها فيديوهات ولا حاجة، بس قفلتها بعد وفاة بنتي في شهر 10 لسنة 2022.