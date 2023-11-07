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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل ضد مرتضى منصور بسبب محمود الخطيب

صدى البلد

أجلت الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية بعد قليل القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح مالية القاهرة المرفوعتين من النيابة العامة بناء على شكوى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ومحمد عثمان المحامى بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة أنه فى يوم 2022/8/22 تعدى عليهما بالقذف والسب وتعمد ازعاجهما وأساء استعمال أجهزة الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوى والمذاع على قناة نادى الزمالك والثانية من خلال برنامج البلدوزر المذاع على قناة الشمس  وذلك لجلسة 18 ديسمبر المقبل لتقديم ماتم فى دعوى مخاصمه اقامها مرتضى منصور ضد قضاه الدائره.


وتقدم مرتضى منصور بطلب لرد هيئة المحكمة بجلسة سابقة، وقضى برفض طلب الرد ومصادره الكفالة لتعود القضيتين من جديد الى المحكمة المختصة لاستكمال المحاكمة.

مرتضى منصور 

وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت للنائب العام بتواريخ 2022/9/7 و2023/9/9 من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، متضررين من المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم وذلك من خلال مداخلتين بتاريخ 2022/8/22 ، وشملت المداخلتين بحق المجنى عليهما تحمل عبارات معاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور إدارة النادي الأهلي إدارة النادي الكابتن محمود الخطيب المستشار القانوني للنادي الأهلي المستشار مرتضى برنامج زملكاوى

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