مصدر في الرئاسة الفلسطينية ينفي إطلاق النار على موكب محمود عباس

كشفت مصدر في الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن".

ونفى مصدر في الرئاسة الفلسطينية لوكالة "نوفوتسي" الروسية، تعرض موكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإطلاق نار، كما ذكرت عدد من وسائل الإعلام في وقت سابق.

أنباء تعرض موكب أبو مازن لإطلاق نار

وأضاف المصدر أن هذه الأنباء غير صحيحة، موضحا "هذا ليس صحيحا، لم يكن هناك إطلاق نار على موكب عباس".

وأكد أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي جرى تصويره في مخيم الجلزون للاجئين بين قوات الأمن الفلسطينية وأحد المطلوبين على ذمة قضايا جنائية.

الرئيس الفلسطيني يطالب بوقف الحرب

وكان الرئيس الفلسطيني قد طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالوقف الفوري للحرب المُدمرة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود، إلى غزة.

وقال: نلتقي مرة أخرى في ظروف غاية في الصعوبة، ولا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية، والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، دون اعتبار لقواعد القانون الدولي".