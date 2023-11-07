وزير الطاقة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي استهدف محطات الخلايا الشمسية في غزة

كشف الدكتور ظافر ملحم وزير الطاقة الفلسطينية، آخر تطورات أزمة الطاقة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.



وأضاف ظافر ملحم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد طاقة في قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي استهدف محطات الخلايا الشمسية في كل أنحاء قطاع غزة.

وتابع وزير الطاقة الفلسطينية، أن إسرائيل ترفض إدخال أي وقود للقطاع تماما، وهناك كارثة حقيقية في قطاع غزة كون الوقود مهم لتشغيل المستشفيات، الأمر الذي يعد جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني.