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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الجامعة العربية تبحث الاستعدادات لعقد دورة طارئة لاتحاد الأدباء والكتّاب العرب بشأن غزة

السفيرة الدكتورة
السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة

بحثت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، خلال استقبالها اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وفدا من ممثلي "الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب" الاستعدادات الجارية من قبل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب لعقد دورة طارئة في القاهرة لبحث مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في قطاع غزة.

وأكد الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، خلال اللقاء، التزام المثقفين والكتاب والأدباء والشعراء والنقاد العرب بواجبهم القومي في دعم صمود أهالي غزة وكافة الشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة واستماتته البطولية في الدفاع عن أرضه واستعادة حقوقه المشروعة.

وتم التأكيد - خلال اللقاء حسب بيان صادر عن الجامعة العربية - على ضرورة حشد الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه غير قابلة للتصرف ودعم كافة مبادرات المجتمع المدني الرامية الى دحض الرواية الإسرائيلية ومناصرة القضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال في حق الأطفال والنساء والشيوخ وكافة أطياف الشعب الفلسطيني ومحاولاته الوحشية للتهجير القسري في محاولة لإعادة سيناريو النكبة. 

وأشار البيان إلى أنه تم استعراض أبرز أوجه التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب وسبل مزيد تفعيل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في أول فبراير 2022.

دعم المبادرات المدنية 

وأكد البيان أن اللقاء يأتي في إطار حرص جامعة الدول العربية على دعم المبادرات المدنية وجهود الأدباء والمثقفين والمفكرين العرب قي مناصرة القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، ولا سيما في ضوء ما يتعرض اليه قطاع غزة من عدوان همجي وإبادة جماعية وانتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وما أفرزته من وضع إنساني كارثي يستدعي تحركا دوليا رسميا وشعبيا للوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب حكمة العقل عن إرادة التدمير والعمل على بناء السلام العادل والشامل بمنطقة الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين بما يمكن من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وضم الوفد ممثلين عن اتحادات كل من: جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا.

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