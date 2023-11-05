أبو مازن لوزير الخارجية الأمريكي: كيف يمكن السكوت على قتل 10 آلاف فلسطيني

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالوقف الفوري للحرب المُدمرة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود، إلى قطاع غزة.

وقال الرئيس الفلسطيني خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي في رام الله الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية": نلتقي مرة أخرى في ظروف غاية في الصعوبة، ولا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية، والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، دون اعتبار لقواعد القانون الدولي".

وأضاف عباس:" كيف يُمكن السكوت على مقتل عشرة آلاف فلسطيني منهم أربعة آلاف طفل، وعشرات الآلاف من الجرحى، وتدمير عشرات الاف من الوحدات السكينة، والبنية التحتية والمستشفيات ومراكز الإيواء وخزانات المياه؟".

وحذر الرئيس الفلسطيني من تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة أو القدس، مضيفا :"نرفض ذلك رفضاً قاطعاً".