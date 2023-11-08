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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السباحة والغناء.. شاب سوري يتحدى الإعاقة ليحقق أحلامه

بدر
بدر

تحدى الإعاقة وأصبح صانع محتوى وبطل في السباحة، الأمر الذي جذب أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي للشاب السوري، بدر ماردلى، الذي فقد ساقه وبرغم ذلك قرر عدم الاستسلام وشرع في تحقيق جميع أحلامه من الغناء إلى السباحة وزيارة مدن العالم والتي كانت أولها مصر.

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واشتهر الشاب السوري، البالغ من العمر ، ٢٤ عاما، على موقع تيك توك مصانع محتوى ومتحدي للظرف القاسي، حيث تحصد مقاطع الفيديو الخاصة به مع اسرته ملايين المشاهدات خاصة مع ابنته الصغرى التي نالت إعجاب المتابعين.

وزار بدر ماردلى مدينة القاهرة ليستمتع بالاكل المصري ويتجول في شوارعها ليلا كبداية لسلسلة من الجولات في مدن عربية تلتها كدبي وبيروت والرياض وامتدت إلى اسطنبول في تركيا، ليعلن لنفسه قبل الآخرين أنه قادر على تحقيق حلمه بكل قوة.

ودخل بدر مجال الغناء حيث نشر مقاطع فيديو نالت استحسان المتابعين على صفحته الشخصية وهو يغني بعض الكلمات.

ولا يهدر.بدر اي فرصة على موقع انستجرام حتى يتغنى بفضل والدته التي تدعمه باستمرار وتسانده في كل تفاصيل حياته.

كما يقدم بدر فيديوهات توعوية على مواقع التواصل لتسليط الضوء على الأذى بالآخرين الذي يسببه التنمر وعدم احترام شعور الآخرين.

وحصدت فيديوهات بدر ما يزيد عن ٤ مليون مشاهدة على موقع تيك توك فقط.

الإعاقة بدر ماردلى مدن العالم

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