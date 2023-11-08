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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وضع النقاط فوق الحروف.. موعد زيارة الخطيب لنادي الزمالك

الخطيب
الخطيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن تطورات الزيارة المرتقبة من جانب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء إلى نادي الزمالك من أجل تهنئة مجلس حسين لبيب على تولي رئاسة القلعة البيضاء.

 

محمود الخطيب يزور الزمالك 

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت أف إم: "محمود الخطيب في الوقت الحالي يؤدي مناسك العمرة، وعقب عودته من السعودية سوف يتحرك لزيارة مقر الزمالك ومجلس القلعة البيضاء الجديد". 

 

وأضاف "سيكون الهدف من زيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك هو وضع النقاط فوق الحروف في علاقة القطبين خلال الفترة القادمة".

وقال: "ليس الهدف من الزيارة مجاملة الزمالك فقط، وبالمناسبة حسين لبيب رئيس الزمالك، سوف يرد الزيارة إلى النادي الأهلي".

وتابع "زيارة الأهلي إلى مقر الزمالك ليس بطلب من وزارة الشباب والرياضة، ولكن هناك رغبة من جانب الخطيب ولبيب للتأكيد على الروح الرياضية الجيدة بين قطبي الكرة المصرية". 

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تهنئة من الخطيب لرئيس الزمالك 

وكان حسين لبيب قد كشف في أعقاب فوزه برئاسة نادي الزمالك عن تلقيه العديد من رسائل التهنئة من أندية وجهات مختلفة بعد فوزه في انتخابات القلعة البيضاء، ومن بينها الأهلي ورئيسه محمود الخطيب.

 

وفي وقت سابق، أعرب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لـ العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها الأخير خلال مباشرة مهام عمله بالنادي الأهلي اليوم.

 

وحرص لبيب وبعض أعضاء مجلس الزمالك على زيارة نائب رئيس النادي الأهلي قبل خضوعه لجراحة دقيقة في المخ للسيطرة على النزيف ، واستمرت العملية لمدة 3 ساعات.

احمد شوبير الأهلى الخطيب الزمالك حسين لبيب

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وضع النقاط فوق الحروف.. موعد زيارة الخطيب لنادي الزمالك


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