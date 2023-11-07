رئيس الزمالك يزور العامري فاروق فى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على زيارة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي والمتواجد حاليا في أحد المستشفيات الخاصة بعد إصابته بنزيف حاد على المخ.

تعرض العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق، لأزمة صحية مفاجئة أثناء تواجده في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وتم نقل العامري فاروق على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي من أجل الاطمئنان عليه وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة مساء غدٍ الأربعاء أمام نظيره سيراميكا كيلوباترا ضمن مؤجلات المارد الأحمر في بطولة الدوري من الفترة الماضية التي كان مرتبطًا فيها بخوض مباريات الدوري الأفريقي.