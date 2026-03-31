خطوة احترافية محتملة.. ناد إسباني يراقب مصطفى شوبير في مباراة اليوم

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن وجود اهتمام أوروبي متزايد بالتعاقد مع حارس مرمى النادي الأهلي، مصطفى شوبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تألقه اللافت في الفترة الأخيرة.

حضور مرتقب لمسؤولي نادٍ إسباني

وأوضح عبدالجواد، خلال تصريحاته عبر قناة “أون سبورت”، أن مسؤولي أحد الأندية الإسبانية يخططون لحضور المباراة الودية المرتقبة بين منتخب مصر لكرة القدم ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، من أجل متابعة شوبير عن قرب وتقييم مستواه بشكل مباشر داخل الملعب.

مباراة قوية في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان في مباراة دولية ودية، تقام في تمام الساعة التاسعة مساء غد الثلاثاء، ضمن استعداداتهما لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث يسعى كل فريق للوصول إلى أعلى درجة من الجاهزية قبل البطولة العالمية.

شوبير على رادار الأندية الأوروبية

وأشار عبدالجواد إلى أن النادي الإسباني يضع الحارس الشاب ضمن قائمة اهتماماته، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها مؤخرًا مع الأهلي، والتي ساهمت في لفت الأنظار إليه من قبل عدد من الكشافين والمتابعين في أوروبا.

فرصة ذهبية لإثبات الذات

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مواجهة إسبانيا تمثل فرصة كبيرة أمام مصطفى شوبير لإثبات قدراته على مستوى دولي قوي، وهو ما قد يمهد الطريق أمامه لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي، حال استمر في تقديم نفس الأداء المميز خلال الفترة المقبلة