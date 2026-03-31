قبل مواجهة ملحق المونديال.. جاسوس إيطالي يقتحم تدريبات البوسنة والهرسك

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن حادثة لافتة شهدتها تدريبات منتخب البوسنة، حيث تم ضبط جندي إيطالي تابع لقوات الاتحاد الأوروبي “يوفور” أثناء قيامه بتصوير المران بشكل سري باستخدام هاتفه المحمول، في تصرف أثار حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية.

تصوير سري رغم القيود الإعلامية

ووفقًا للتفاصيل، فإن الجندي كان يرتدي زيًا عسكريًا يحمل شعار إيطاليا، واستمر في تصوير التدريبات حتى بعد انتهاء الفترة المسموح بها لوسائل الإعلام، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا للوائح المنظمة لتغطية تدريبات المنتخبات، خاصة في ظل الحساسية التي تحيط بالتحضيرات الفنية قبل المباريات.

تحرك أمني سريع داخل الملعب

الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المران تحركت على الفور عقب اكتشاف الواقعة، حيث تم إيقاف الجندي وطرده من محيط الملعب بشكل فوري، في محاولة لاحتواء الموقف ومنع تسريب أي لقطات قد تؤثر على سرية خطط الجهاز الفني لمنتخب البوسنة.

تصعيد رسمي من الاتحاد البوسني

من جانبه، لم يتأخر الاتحاد البوسني في اتخاذ خطوة رسمية، إذ تقدم بشكوى إلى بعثة الاتحاد الأوروبي، متهمًا الجندي بالتورط في “التجسس الرياضي”، وهو وصف يعكس خطورة الحادثة وتأثيرها المحتمل على مبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبات.

تساؤلات حول الدوافع والتداعيات

الواقعة فتحت الباب أمام العديد من التساؤلات حول دوافع هذا التصرف، وما إذا كان فرديًا أم يقف وراءه هدف أكبر، خاصة في ظل التوترات التنافسية التي تصاحب المباريات الدولية. كما يُنتظر أن تسفر التحقيقات عن مزيد من التفاصيل، مع احتمالية اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً