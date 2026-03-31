قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصعب 72 ساعة.. تقلبات حادة في حالة الطقس والأمطار الغزيرة تصل القاهرة

عبد العزيز جمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من مساء اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى ظهر يوم الخميس، وسط تحذيرات من أمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر عضور المركز الإعلامي بالهيئة ، أن هذه الحالة تأتي في إطار التقلبات الطبيعية التي يشهدها فصل الربيع، إلا أنها تتطلب الحذر بسبب تدرج شدتها ووصولها إلى ذروتها خلال يومي الأربعاء والخميس.

بداية تدريجية من مطروح وتمتد لباقي المحافظات

أشارت شاكر إلى أن بداية الحالة ستكون مساء اليوم الثلاثاء من محافظة مطروح، خاصة في مناطق السلوم وسيدي براني وسيوة، حيث تبدأ الأمطار خفيفة إلى متوسطة، قبل أن تزداد تدريجيًا مع ساعات الليل.

أمطار غزيرة وفيضانات تهدد الرحلات الجوية

ومع تقدم الوقت، تمتد هذه الأمطار إلى الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري، ثم تصل إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مع استمرارها في نطاق خفيف إلى متوسط خلال اليوم الأول.

ذروة التقلبات الأربعاء وتمتد للخميس

أوضحت التوقعات أن يوم الأربعاء يمثل نقطة التحول في الحالة الجوية، حيث تزداد شدة الأمطار لتصبح متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

أما القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فتبدأ فيها الأمطار خفيفة صباح الأربعاء، قبل أن تتحول إلى غزيرة مع دخول ساعات الليل، لتبلغ ذروة الحالة في المناطق الداخلية من ليل الأربعاء وحتى ظهر الخميس.

أمطار في مطروح

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت الهيئة أن نشاط الرياح سيزيد من الإحساس بسوء الأحوال الجوية، حيث قد تصل سرعتها إلى معدلات تتراوح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق إلى أقل من 1000 متر.

القاهرة والصعيد تحت تأثير التقلبات

تشير التوقعات إلى امتداد تأثير الموجة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بينما تزداد حدة الأمطار في مناطق شمال الصعيد وبعض أجزاء من سيناء.

أما جنوب البلاد، وخاصة مناطق قنا وأسوان والوادي الجديد، فمن المتوقع أن تتأثر برياح نشطة وأمطار رعدية قد تصل إلى حد السيول في المناطق الجبلية والمنخفضة، وهو ما يرفع من مستوى التحذير خلال ذروة الحالة الجوية.

كما حذرت الأرصاد من نشاط قوي للرياح يومي الأربعاء والخميس، خاصة في مناطق جنوب ووسط وشمال الصعيد، حيث تكون محملة بكميات كبيرة من الأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض شديد في مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت أن هذا التأثير سيكون أكثر وضوحًا في المناطق المفتوحة، بينما تكون حدته أقل نسبيًا داخل المدن خلال بداية الحالة الجوية.

منخفض جوي يسيطر على الأجواء

أرجعت الهيئة هذه الحالة إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه ارتفاع في نسب الرطوبة، ما يساعد على تكوّن السحب وسقوط الأمطار بدرجات متفاوتة.

تحذيرات عاجلة وإرشادات للمواطنين

حذر خبراء المناخ من خطورة الاقتراب من أعمدة الإنارة والأشجار خلال فترات العواصف الرعدية، مع ضرورة تجنب الوقوف في الأماكن المكشوفة، وتقليل التحركات غير الضرورية خلال ذروة التقلبات الجوية.

الأمطار

كما شددوا على أهمية القيادة بحذر شديد على الطرق السريعة بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مع متابعة التحديثات الرسمية أولًا بأول، تحسبًا لأي تطورات مفاجئة في الحالة الجوية.

الأحوال الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأمطار رياح مثيرة للأتربة القاهرة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حالة الطقس غدا

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

محمود الورواري

سعر الذهب

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

تنويه هام

صحة بني سويف

نقل المصابين للمستشفى

بالصور

فيديو

نضال الشافعي

عمر كمال ومحمود الليثي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

سيد الضبع

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

منال الشرقاوي

د. آية الهنداوي

المزيد