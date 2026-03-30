إلهام أبو الفتح
الذروة يوم الأربعاء| أمطار غير مسبوقة تصل حد السيول وهذا موقف القاهرة
حذّر خبراء المناخ والأرصاد في مصر من حالة جوية سيئة وُصفت بأنها من بين الأقوى خلال الفترة الحالية، حيث من المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة من  عدم الاستقرار تمتد لمدة 72 ساعة كاملة، تبدأ من مساء غد الثلاثاء وتستمر حتى نهاية يوم الخميس، وسط توقعات بسقوط أمطار رعدية غزيرة، ورياح قوية، واحتمال تشكل سيول في عدد من المناطق.

الأرصاد تحذر: تغيرات جوية متباينة وأمطار مستمرة بعدة مناطق

وكشف الدكتور محمد علي فهيم أن الحالة الجوية القادمة تحمل طابعًا “عنيفًا ومركبًا”، يجمع بين عدة ظواهر جوية متطرفة، أبرزها الأمطار الرعدية الغزيرة، والرياح النشطة، وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن هذه الموجة تُعد من أقوى حالات عدم الاستقرار خلال الموسم الحالي.

تفاصيل موجة الطقس السيئ

أوضح فهيم أن الحالة الجوية ستبدأ بشكل تدريجي بعد ظهر الثلاثاء من مناطق غرب البلاد، خاصة سيوة ومطروح، ثم تمتد تدريجيًا مع ساعات الليل لتشمل مناطق واسعة من الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وصولًا إلى شمال الصعيد.

وتشير التوقعات إلى أن ذروة الحالة ستكون يوم الأربعاء، حيث تشتد الأمطار الرعدية بشكل كبير، وقد تتحول في بعض المناطق الجبلية والمنخفضة إلى سيول، خصوصًا في جنوب الصعيد والوادي الجديد والمناطق الصحراوية والواحات، مع نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية في بعض الفترات.

طقس شديد التقلب مع أمطار غزيرة| والأرصاد تحذر: رياح قوية وانخفاض درجات الحرارة لهذا الموعد

الأرصاد: اضطرابات جوية واسعة النطاق

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ الثلاثاء وتستمر حتى الخميس، موضحة أن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت الهيئة أن نشاط الرياح سيزيد من الإحساس بسوء الأحوال الجوية، حيث قد تصل سرعتها إلى معدلات تتراوح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق إلى أقل من 1000 متر.

القاهرة والصعيد تحت تأثير التقلبات

تشير التوقعات إلى امتداد تأثير الموجة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بينما تزداد حدة الأمطار في مناطق شمال الصعيد وبعض أجزاء من سيناء.

أما جنوب البلاد، وخاصة مناطق قنا وأسوان والوادي الجديد، فمن المتوقع أن تتأثر برياح نشطة وأمطار رعدية قد تصل إلى حد السيول في المناطق الجبلية والمنخفضة، وهو ما يرفع من مستوى التحذير خلال ذروة الحالة الجوية.

أمطار غزيرة وفيضانات تهدد الرحلات الجوية

تحذيرات عاجلة وإرشادات للمواطنين

حذر خبراء المناخ من خطورة الاقتراب من أعمدة الإنارة والأشجار خلال فترات العواصف الرعدية، مع ضرورة تجنب الوقوف في الأماكن المكشوفة، وتقليل التحركات غير الضرورية خلال ذروة التقلبات الجوية.

كما شددوا على أهمية القيادة بحذر شديد على الطرق السريعة بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مع متابعة التحديثات الرسمية أولًا بأول، تحسبًا لأي تطورات مفاجئة في الحالة الجوية.

القطاع الزراعي في حالة تأهب

وفي السياق الزراعي، تم التأكيد على أن هذه الموجة تمثل اختبارًا صعبًا للمحاصيل الشتوية، حيث طُلب من المزارعين وقف عمليات الري والرش مؤقتًا، وفتح المصارف الزراعية لتصريف المياه الزائدة، خاصة في حقول القمح والبطاطس والبصل والفراولة.

كما تم التشديد على ضرورة تأمين الصوب الزراعية وتثبيت الهياكل البلاستيكية، لتجنب تأثير الرياح القوية، مع توقعات بزيادة احتمالات الإصابة بالأمراض الفطرية بعد انتهاء الموجة بسبب الرطوبة المرتفعة.

المخاطر المرورية أثناء هطول الأمطار

ذروة الموجة واستقرار مرتقب

تشير التقديرات إلى أن ذروة الموجة ستكون يوم الأربعاء، قبل أن تبدأ الحالة في التراجع تدريجيًا بنهاية الخميس، مع عودة الاستقرار الجوي نسبيًا في معظم أنحاء البلاد.

ومع استمرار متابعة الخرائط الجوية لحظة بلحظة، تبقى التحذيرات قائمة حتى انتهاء الحالة بالكامل، وسط دعوات رسمية للمواطنين بالالتزام بالتعليمات لتجنب أي مخاطر محتملة خلال هذه الفترة الجوية الحرجة.

