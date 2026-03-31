وزير التموين: الأسعار الحالية للسلع أقل مما كانت عليه العام الماضي

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأسعار الحالية للسلع الأساسية أقل مما كانت عليه قبل عام أو عام ونصف، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بالمرونة الكافية لمواجهة التغيرات السعرية.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، إن سعر البيض، الذي كان يصل إلى 200 و210 جنيهات، أصبح الآن 125 جنيهًا في منافذ الوزارة، كما انخفض سعر السكر من 50 جنيهًا إلى ما بين 28 و30 جنيهًا.

وأضاف وزير التموين أن أسعار الدواجن تراجعت من 130 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، ثم استقرت في حدود 100 جنيه، كما انخفض سعر الطماطم، التي وصلت إلى 40 و50 جنيهًا في الأيام الماضية، إلى 20 جنيهًا في منافذ الوزارة.

كذلك تراجع سعر الزيت من 70 جنيهًا إلى 54 جنيهًا، والأرز من 32 جنيهًا إلى 24 جنيهًا.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن هذه الانخفاضات جاءت نتيجة تدخلات حكومية واستيراد استراتيجي للسلع.

وتابع فاروق أن الدولة نجحت في خفض الأسعار من خلال ضخ كميات كبيرة في الأسواق عبر المنافذ الثابتة والمتحركة والجمعيات الاستهلاكية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن هذه المنافذ تشكل خط الدفاع الأول أمام أي محاولات لاستغلال الأسعار أو الاحتكار، كما توفر بدائل بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد وزير التموين أن 68 مليون مواطن مقيدون على البطاقات التموينية، ولم يمسهم أي تغيير في السلع التي يحصلون عليها، مشيرًا إلى أن الدولة تنتج 260 مليون رغيف خبز يوميًا.

وأوضح الوزير أن الدولة تحملت زيادة سعر السولار بنحو 2 مليار جنيه خارج الموازنة، للحفاظ على سعر رغيف الخبز، كما صرفت 400 جنيه لكل بطاقة تموينية خلال الأشهر الماضية، بإجمالي 16 مليار جنيه لدعم المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن استيراد السكر في الفترات السابقة أثر على المصانع المحلية، ولذلك تم الاعتماد على الاحتياطي الاستراتيجي هذا العام دون اللجوء إلى الاستيراد.

وشدد على أن الدولة تواصل جهودها لتوفير السلع بأسعار مناسبة والحفاظ على استقرار الأسواق، مع الالتزام الكامل بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.