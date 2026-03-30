تتناول تاريخ ومسارات الدولة المصرية.. صدور موسوعة فرسان الدبلوماسية

صدر مؤخراً عن مؤسسة دار المعارف المصرية للكاتبة المؤرخة الدكتورة منال إمام موسوعة فرسان الدبلوماسية المصرية (الجزء الأول) التي تتناول تاريخ ومسارات الدولة المصرية العريقة، حيث تعتبر الدبلوماسية المصرية إحدى الركائز الأصيلة التي جسّدت حضور الوطن على الساحة الدولية، وعكست رؤيته الحضارية وتوازنه الاستراتيجي في محيطه العربي والإقليمي والدولي. ومن هذا المنطلق تأتي هذه الموسوعة منذ تأسيس ديوان التجارة والأمور الإفرنكية في عهد محمد علي عام 1826 وحتى عام 2025، لتوثّق على امتداد ما يزيد عن قرنين من الزمن مسيرة الرجال الذين تصدّروا لقيادة العمل الدبلوماسي المصري، وشكّلوا بقراراتهم وحنكتهم ملامح السياسة الخارجية للدولة.
تصحب هذه الموسوعة القارئ في رحلة تاريخية معمّقة ترصد نشأة الدبلوماسية المصرية الحديثة، وتتابع تطورها عبر المراحل الكبرى، منذ البدايات الأولى التي وضع فيها محمد علي أسس الاتصال بالعالم الخارجي، مرورًا بتحوّل الديوان إلى وزارة كاملة الاختصاص، وما تلا ذلك من حقب سياسية فارقة أثّرت في طبيعة عمل الوزراء وتوجهاتهم.
وتقف الموسوعة عند كل وزير من وزراء الخارجية، محلّلة سيرته ومسيرته ومواقفَه، وكيف عكس كلٌّ منهم مزاج الدولة في زمانه، وأسهم في صياغة توجهاتها في أدق لحظات التاريخ الحديث والمعاصر. ومن خلال هذا التتبّع الزمني يتكشف للقارئ ملامح تشكّل الرؤية المصرية في التعامل مع العالم، من الاحتلال البريطاني وإعلان الحماية وتصريح 28 فبراير، إلى معاهدة 1936، وحتى ثورة يوليو، وانتهاء الحقبة الملكية وبذلك ينتهي الجزء الأول ليستكمل الجزء الثاني من الموسوعة قيام ثورة يوليو، وأزمة السويس، وحرب أكتوبر، واتفاقية كامب ديفيد، ثم تحولات ما بعد يناير2011 ويونيو2013، وتحديات العقدين الأخيرين.
كما ترصد الموسوعة تفاعل وزراء الخارجية مع المتغيرات الداخلية من التحولات السياسية والدستورية ومع المحيط الخارجي، بما فيه من أزمات إقليمية وصراعات دولية، لتبيّن كيف حافظت الدبلوماسية المصرية على دورها في صناعة التوازنات الإقليمية والدولية، وكيف تطورت بنيتها المؤسسية وأدواتها عبر الزمن.
ولا تكتفي الموسوعة بالسرد التاريخي، بل تتناول أيضًا ملامح المستقبل المنظور للدور الدبلوماسي المصري في عالم سريع التغيّر، تتشابك فيه التحديات وتتطور فيه أدوات التأثير، خاصة مع صعود الدبلوماسية الرقمية وتزايد أهمية المعلومات وخرائط النفوذ الجديدة.
وسعت الموسوعة إلى أن تكون أرشيفًا توثيقيًا وتحليليًا وتقييميًا، لا يكتفي بتسجيل الوقائع، بل يغوص في دوافع السياسات، ويرصد التحولات، ويقوّم المواقف، مقدّمًا رؤية شاملة لطبيعة الدور الذي قام به كل وزير، وكيف تبلورت من خلالهم ملامح الدبلوماسية المصرية الحديثة.
وإذ نقدّم هذا العمل، فإننا نضعه بين يدي الدارسين والباحثين والمهتمين بتاريخ الدولة المصرية ومؤسساتها، بوصفه مرجعًا يضم خلاصة جهد ممتد، ونافذة واسعة على مدرسة من أعرق مدارس الدبلوماسية في العالم العربي. نأمل أن يُسهم هذا العمل في توسيع المعرفة، وتعميق الفهم، وتأكيد الدور الحضاري والسياسي لمصر على امتداد تاريخها.

