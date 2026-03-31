مكنتش أقصد .. أول تعليق من أحمد عبدالله محمود بعد تحقيق النقابة|خاص

علق الفنان احمد عبدالله محمود بعد انتهاء التحقيق مع نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكي على خلفية تصريحاته الأخيرة عن الفنان الراحل رشدي أباظة.

وقال أحمد عبدالله فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه لم يكن يقصد مطلقا الإساءة للفنان الكبير رشدي أباظة، خاصة أنه يعتبره من أعمدة السينما المصرية ومن محبيه.

وأضاف أحمد عبدالله محمود، معلقا: "أنا حسيت الموضوع كبر والإجابة كانت هزار بناءً على السؤال؛ لأنه كان فانتزيا، وأول ما النقابة كلمتني أنا روحت وتم التحقيق واعتذرت ويشرفني التواصل مع اسرة رشدي أباظة لتوضيح الأمر.

التحقيق مع احمد عبدالله محمود فى نقابة المهن التمثيلية

وخضع الفنان أحمد عبدالله محمود لجلسة تحقيق داخل مقر نقابة المهن التمثيلية اليوم، على خلفية أزمة تصريحاته عن الفنان الراحل رشدي أباظة، والتي أثارت جدلًا مؤخرًا، بينما حرص على توضيح موقفه وتقديم اعتذار رسمي.

وخلال التحقيق، أكد أحمد عبدالله محمود احترامه الكامل للفنان الراحل رشدي أباظة، مشددًا على أن الراحل يعد أحد أعمدة السينما المصرية، وقال إنه يكن له تقديرًا كبيرًا على المستويين الفني والشخصي.

كما وجّه الفنان اعتذارًا صريحًا لأسرة الراحل، مؤكدًا احترامه الكامل لهم، إلى جانب اعتذاره للأسرة الفنية بالكامل، ولنقابة المهن التمثيلية التي وصفها بأنها نقابته التي يعتز بالانتماء إليها.

وخصّ بالاعتذار نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، تقديرًا لدورهم في الحفاظ على قيم ومكانة المهنة.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية تمسكها بثوابتها الراسخة، وفي مقدمتها احترام وتقدير رموز الفن ورواده من عمالقة السينما المصرية، مشددة على ضرورة الالتزام بقيم المهنة والحفاظ على تاريخها ومكانة رموزها لدى الأجيال المختلفة.

اعتذار احمد عبدالله لأسرة رشدي اباظة

وكان اعتذر الفنان أحمد عبدالله محمود عن تصريحه عن الفنان الراحل رشدي أباظة وقال أحمد عبدالله محمود : كنت في لقاء حواري "بودكاست" وأثناء اللقاء كانت هناك فقرة تسلية وسألوني عن أجور فنانين راحلين وحاليين وجاء اسم الراحل العظيم الفنان رشدي أباظة فأجبت على سبيل "الدعابة" : رشدي أباظة ياخد أجره نسوان واكملت في ذات الوقت وعليهم خمسين مليون جنيها.

وأوضح أحمد عبدالله محمود أن الراحل رشدي أباظة فنان عظيم وأنا من صغري أعشق هذا الفنان وأعشق أدواره وأرى أن هذا الرجل كان "أسطورة" على الصعيد الفني.

ونشر الفنان أحمد عبدالله محمود إعتذار رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قال فيه : أنا طوووول عمري من وأنا طفل باشوف الفنان الراحل رشدي أباظة أسطورة على الصعيد الفني والإنساني وأنا آسف لو تعبيري خانني وأنا حالي حال ملايين المصريين والوطن العربي من عشاق هذا الرجل .. رشدي أباظة.

من ناحية أخرى شارك الفنان أحمد عبدالله محمود خلال موسم رمضان المنقضي في علي كلاي المسلسل الذي حاز على إعجاب الجمهور وهو من تأليف محمود حمدان .. بطولة أحمد العوضي، درة، طارق الدسوقي، يارا السكري، عصام السقا ومجموعة كبيرة من النجوم ومن إخراج محمد عبدالسلام.