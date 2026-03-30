جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تنفي النسخة المتداولة بفيس بوك

يشهد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حاليا، تداولا لصورة قيل أنها تخص جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. هل أعلنته وزارة التربية والتعليم؟

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الصورة المتداولة حاليا على أنها جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لا أساس لها من الصحة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. تحذيرات رسمية

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الإنسياق وراء النسخ المزيفة التي يتم تداولها على أنها جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 على وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على طلاب الثانوية العامة 2026 ترقب إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 في بيان رسمي معلن على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على فيس بوك .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. موعد إعلانه

من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 رسمياً قريباً جداً

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، لم تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تاريخ محدد لإعلانه حتى الآن ، إلا أن المصادر تؤكد قرب إعلانه في بيان رسمي لجميع الطلاب

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. متى تبدأ الامتحانات ؟

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

ومن المقرر أن يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الأحياء

الكيمياء

الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

أما عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، فمن المقرر ان يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الرياضيات

الكيمياء

الفيزياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

وبالنسبة لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، فمن المقرر أن يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

التاريخ

الجغرافيا

الإحصاء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)