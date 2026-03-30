قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: إيران توافق جزئيا على اتفاق مع واشنطن.. وترامب يضغط لإنهاء الأزمة قبل 6 أبريل
أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي لترامب لإنهاء الحرب من أجل إنقاذ البشرية
بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس
نقيب الزراعيين يحذر من نقص الغذاء عالميًا بسبب تراجع إنتاج الأسمدة 20%
قناة أمريكية: وجود "المارينز" بالشرق الأوسط يمنح ترامب خيارات بديلة ضد إيران
أمطار رعدية ورياح في هذه المحافظات.. الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الجزائر ودياً
احمد موسى يكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر
عالم أزهري: فيديوهات حلاقة المرأة للرجال فتنة تخالف الشرع
لوقف الحرب.. أحمد موسى يكشف أهمية مخاطبة الرئيس السيسي ترامب اليوم
برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها
روما يخطط لاستعادة محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تنفي النسخة المتداولة بفيس بوك

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

يشهد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حاليا، تداولا لصورة قيل أنها تخص جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. هل أعلنته وزارة التربية والتعليم؟

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026  .. حتى الآن لم يتم الإعلان رسمياً عن تفاصيله من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الصورة المتداولة حاليا على أنها جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لا أساس لها من الصحة 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. تحذيرات رسمية

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الإنسياق وراء النسخ المزيفة التي يتم تداولها على أنها جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 على وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على طلاب الثانوية العامة 2026 ترقب إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026  في بيان رسمي معلن على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على فيس بوك .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. موعد إعلانه

من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 رسمياً قريباً جداً

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026  ، لم تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تاريخ محدد لإعلانه حتى الآن ، إلا أن المصادر تؤكد قرب إعلانه في بيان رسمي لجميع الطلاب

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. متى تبدأ الامتحانات ؟

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026  اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

ومن المقرر أن يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  •  اللغة العربية
  •  اللغة الأجنبية الأولى 
  • الأحياء 
  •  الكيمياء 
  •  الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

أما عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، فمن المقرر ان يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  • اللغة العربية 
  •  اللغة الأجنبية الأولى  
  •  الرياضيات 
  •  الكيمياء 
  •  الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

 جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

وبالنسبة لـ  جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، فمن المقرر أن يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  • اللغة العربية 
  •  اللغة الأجنبية الأولى 
  •  التاريخ 
  • الجغرافيا 
  • الإحصاء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

