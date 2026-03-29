العربي والتاريخ والدين.. وزير التعليم يلزم المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية تدريس مادة التربية الدينية، نظرًا لدورها المحوري في بناء القيم والأخلاق لدى الطلاب

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة الإلتزام بتدريس مواد الهوية الوطنية (اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية) داخل المدارس الدولية، بما يعزز الهوية الوطنية والثقافية لدى الطلاب.

وكان قد عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا، بحضور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، و ثريا منصور مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، ووكلاء المديريات، ومديرى الإدارات التعليمية بهذه المحافظات، وذلك للوقوف على مستجدات العمل داخل المدارس، وبحث سبل تعزيز الانضباط وانتظام الدراسة داخل المدارس، ومتابعة تنفيذ توجيهات الوزارة على أرض الواقع.

وزير التعليم : نبذل جهودا مكثفة من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبنائنا الطلاب

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق أهداف المنظومة التعليمية، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، والانضباط داخل المدارس، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، قائلًا: "نبذل جهودا مكثفة من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبنائنا الطلاب وتُسهم في إعداد جيل قادر على تحمل مسئولية الوطن، وسأظل داعمًا ومساندًا لكل القيادات التي تعمل بجد وإخلاص".

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عيد اللطيف إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية جاذبة للطلاب، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم وبناء شخصية الطالب على أسس علمية وتربوية سليمة.

التعامل الفوري مع أية معوقات قد تؤثر على سير العملية التعليمية

ووجه الوزير مديري المديريات بضرورة التنسيق المستمر مع الإدارات التعليمية ومديري المدارس لمتابعة انتظام الحضور، والتعامل الفوري مع أية معوقات قد تؤثر على سير العملية التعليمية، مع الاستمرار في تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس.