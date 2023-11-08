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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسائل مؤثرة من الزمالكاوية لنائب رئيس النادي الأهلي بعد تعرضه لوعكة صحية

صدى البلد

وجهت نادي الزمالك رسالة الي العامري فاروق بعد تعرضه لوعكة صحية صباح اليوم.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الزمالك اكس :" نتمنى شفاءً عاجلاً للسيد العامري فاروق ".

تعرض العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي وزير الرياضة السابق، لأزمة صحية مفاجئة أثناء تواجده في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وكتب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك عبر حسابه على فيسبوك "كل التمنيات الطيبة والدعوات القلبية للأخ العزيز صديقي العامري فاروق عشرة العمر بالشفاء العاجل بإذن الله ونسأل الله العلي القدير أن يشفيه ويعود لأسرته ومحبيه بالسلامة".

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة مساء غدٍ الأربعاء أمام نظيره سيراميكا كيلوباترا، ضمن مؤجلات المارد الأحمر في بطولة الدوري من الفترة الماضية التي كان مرتبطًا فيها بخوض مباريات الدوري الأفريقي.

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