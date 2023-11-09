من مطبخك.. 3 مكونات بسيطة للتخلص من حرقة المعدة

للتخلص من حرقة المعدة أثناء الحمل بسرعة، يمكنك تجربة العلاجات المنزلية مثل تناول عصير التفاح أو الكمثرى أو البطيخ أو شرب الشاي المهدئ، يمكن علاج حرقة المعدة الخفيفة بهذه التدخلات الطبيعية بهدف تقليل إنتاج حمض المعدة وتعزيز الصحة العامة أثناء الحمل.

طرق التخلص من حرقة المعدة بسرعة



العلاجات المنزلية الآمنة لعلاج حرقة المعدة أثناء الحمل هي:

1. الحليب ومنتجات الألبان

شرب الحليب، ويفضل أن يكون خالي الدسم، أو تناول منتجات الألبان، وخاصة الزبادي الطبيعي، يمكن أن يساعد في تخفيف الانزعاج الناجم عن حرقة المعدة، يخلق الحليب حاجزًا رقيقًا في بطانة المعدة، مما يقلل من التهيج ويخفف من أعراض حرقة المعدة.

2. أكل التفاح أو الكمثرى

يعتبر كل من التفاح والكمثرى من الفواكه التي تساعد على تنظيم حموضة المعدة، مما يساعد على تخفيف الانزعاج والضيق المرتبط بها. وينصح بتناول هذه الثمار (مع قشرها) فور ظهور العلامات الأولى لحرقة المعدة.

3. شرب أو أكل شيء بارد

يساعد تناول الآيس كريم أو الحليب أو الماء البارد جدًا على تخفيف الانزعاج الناتج عن حرقة المعدة، مما يجعله خيارًا آمنًا للاستخدام أثناء الحمل.