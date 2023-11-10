تأكد إنك محتاجها.. 5 أعراض تكشف نقص أوميجا 3

يلجأ الكثير من الاشخاص إلى تناول أوميجا 3 عند الشعور بأعراض الضعف العام أو الرغبة في زيادة التركيز ..ولكن هل حقا يكن الجسم بحاجة الى هذا العنصر؟!

إليكم في هذا التقرير أهم الاعراض التي تساعد في التأكد من نقص أوميجا 3 في الجسم وذلك وفقا لما ذكره موقع swflintegrative



1. الجلد الجاف والمتهيج

تعد أوميجا 3 مكونًا رئيسيًا للخلايا في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك خلايا الجلد و تحميك البشرة بشكل طبيعي من البيئة، لكن انخفاض مستويات أوميجا 3 يقلل من قوة الحاجز الطبيعي لبشرتك.

يمكن لنقص أوميجا 3 أن يجعل البشرة جافة ومتهيجة وأكثر حساسية.

إذا كان لديك حالة جلدية مثل الأكزيما، فإن انخفاض أوميجا 3 قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض و إذا كنت عرضة لحب الشباب، فإن انخفاض أوميجا 3 يمكن أن يجعل البثور أسوأ.

2. الشعر الهش

تمامًا مثل الجلد، يعتمد الشعر على أحماض أوميجا 3 الدهنية من أجل القوة، وتؤثر أوميجا 3 على نسيج الشعر وكثافته.

إذا كنت تعاني من نقص الأوميجا 3، فقد يؤثر ذلك سلبًا على صحة شعرك مع مرور الوقت وتشمل الأعراض المحتملة الجفاف أو الهشاشة أو الترقق أو التغيرات في نسيج الشعر أو زيادة تساقط الشعر.

تساقط الشعر

3. ضباب الدماغ

يحتوي دماغك على حوالي 60% من الدهون، ويحتاج إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية وتدعم أوميجا 3 صحة خلايا الدماغ، وتسهل التواصل داخل الدماغ، وتعزز تدفق الدم، وتدعم الإدراك.

بدون ما يكفي من أوميجا 3، لا يمكن لعقلك أن يعمل في أفضل حالاته وتشمل العلامات الشائعة لنقص أوميجا 3 ضبابية الدماغ وضعف الذاكرة وصعوبة التركيز و كما تم ربط انخفاض مستويات أوميجا 3 بزيادة خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن.

4. الاكتئاب

تعد أحماض أوميجا 3 عنصرًا مهمًا في وظائف المخ، كما أنها توفر تأثيرات مضادة للالتهابات ووقائية على دماغك.

يمكن أن يؤدي نقص هذه الأحماض الدهنية الأساسية إلى زيادة خطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية ومشاكل الدماغ الأخرى. انخفاض مستويات أوميجا 3 قد يعرضك لخطر متزايد لتقلبات المزاج والاكتئاب، على وجه الخصوص.

5. آلام المفاصل

آلام المفاصل هي شكوى شائعة بين البالغين، وغالباً ما يزداد الألم والتيبس مع تقدم العمر ويعد الالتهاب سببًا رئيسيًا لآلام المفاصل المزمنة، وقد تصاب بمزيد من الالتهاب إذا كان لديك نقص في أوميجا 3 والأحماض الدهنية أوميجا 3 لها تأثير مضاد للالتهابات في الجسم، ويمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل.

