البنك الأهلي: تعاقدنا مع 9 لاعبين بـ أقل من 10 مليون جنيه

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي مفاجأة في المبلغ الذي تم دفعه للتعاقد مع 9 لاعبين في الميركاتو الأخير.



قال أشرف نصار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جئنا بـ 9 صفقات في الميركاتو منهم 6 لاعبين بشكل حر"



وأضاف: "تعاقدات البنك الأهلي في الميركاتو الأخير كلفتنا أقل من 10 مليون جنيه"



وأشار إلى أن : "كل اللاعبين كانوا يريدون التعاقد مع البنك الأهلي لأن التزامات النادي واضحة وهناك مؤسسة ومنظومة واضحة"

وفي سياق متصل كشف أشرف نصار كواليس تعاقده في وقت سابق مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.



قال أشرف نصار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عقدنا 3 جلسات مع محمد أبو جبل لإتمام التعاقد معه"



واختتم : "اللاعبون الآخرون أنهينا التعاقد في جلسة أو جلستين عدا أبو جبل ثلاث جلسات"