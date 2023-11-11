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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البنك الأهلي: تعاقدنا مع 9 لاعبين بـ أقل من 10 مليون جنيه

أشرف نصار رئيس نادي
أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي مفاجأة في المبلغ الذي تم دفعه للتعاقد مع 9 لاعبين في الميركاتو الأخير.


قال أشرف نصار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جئنا بـ 9 صفقات في الميركاتو منهم 6 لاعبين بشكل حر" 
 

وأضاف: "تعاقدات البنك الأهلي في الميركاتو الأخير كلفتنا أقل من 10 مليون جنيه" 
 

وأشار إلى أن : "كل اللاعبين كانوا يريدون التعاقد مع البنك الأهلي لأن التزامات النادي واضحة وهناك مؤسسة ومنظومة واضحة"

 

وفي سياق متصل كشف أشرف نصار كواليس تعاقده في وقت سابق مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.


قال أشرف نصار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عقدنا 3 جلسات مع محمد أبو جبل لإتمام التعاقد معه" 
 

واختتم : "اللاعبون الآخرون أنهينا التعاقد في جلسة أو جلستين عدا أبو جبل ثلاث جلسات"

البنك الاهلي نادي البنك الأهلي برنامج الريمونتادا

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