3 نصائح ذهبية تكشفها تسعينية لإطالة العمر.. احرص عليها

كشفت سيدة تبلغ من العمر 94 عامًا، عن بعض العادات التي يمكن اتباعها، ويتم من خلالها المحافظة على الصحة، وإطالة العمر؛ وذلك خلال مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

نصائح فعالة لصحة جيدة وعمر طويل

ومن أهم العوامل التي كشفتها المرأة التسعينية، وفقًا لما نشر في موقع Timesofindia، وتشمل :

_ ممارسة الرياضة يومياً :

وتؤكد السيدة أن ممارسة الرياضة تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وتقوي العضلات والعظام، وتعزز جهاز المناعة، وتنظم الوزن، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل : أمراض القلب والسكري والسمنة، إضافة إلى أنها تحسن الصحة العقلية، والحد من التوتر، وتحسين الحالة المزاجية.

نصائح فعالة لصحة جيدة وعمر طويل

_ إتباع عادات الأكل الصحية :

وأكدت السيدة بأن إتباع نظاماً غذائياً صحي ومتوازن خالى من الدهون يدعم الصحة العامة، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل : أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان”

_ الابتعاد عن التوتر :

وأفادت السيدة، أن الحد من التعرض للتوتر والإجهاد يقلل بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم،ومشاكل الصحة العقلية، وتحسن نوعية النوم، وتعزيز جهاز المناعة لمقاومة الامراض.