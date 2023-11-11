علامات وأعراض تكشف الإصابة بفيروس حمى الضنك مبكرا

تحدث الإصابة بفيروس حمى الضنك بعد التعرض للدغة من أحد أنواع الباعوض يسمى الزاعجة المصرية وتتفاوت شدة المرض ومضاعفاته من شخص لاخر.

وتعد حمى الضنك من الأمراض التي تسبب مضاعفات متفاوتة للمصاب حيث تبدأ من الإجهاد وتصل للوفاة لذا من المهم اكتشافها مبكرا.

ومع عودة ظهور حمى الضنك في بعض بلدان العالم يجب معرفة العلامات الأولية التي تظهر فور الإصابة بالمرض.

ونرصد لكم أهم أعراض حمى الضنك المبكرة التى تساعد في اكتشاف المرض سريعا وذلك وفقا لما جاء في موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي.

وتشمل أهم أهم أعراض حمى الضنك

الغثيان والقيء

تسارع الأوجاع والآلام في الجسم

ألم في العين عادة في الخلف

آلام في العضلات

آلام في المفاصل

آلام في العظام

وتستمر أعراض حمى الضنك عادة من 2 إلى 7 أيام وسيتعافى معظم الأشخاص بعد حوالي أسبوعين.