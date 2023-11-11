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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش صعب إننا ننقذهم.. إيمان العاصي تعلق على أحداث القضية الفلسطينية

إيمان العاصي
إيمان العاصي

أعربت الفنانة إيمان العاصي عن حزنها لما يحدث من تفاقم القضية الفلسطينية والقصف والقتل الذي يحدث لأهلها بشكل مستمر خلال هذه الفترة، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وكتبت إيمان العاصي، معلقة: "يا عالم دي استغاثات أرواح عايشين في البلد اللي على حدود بلدنا بالظبط، استغاثة من فوق الأرض، مش من غواصة في البحر، ولا مركبة في الفضاء، صعب نوصلهم وننقذهم!.. مش معقول اللي بيحصل بجد، حرام إسرائيل أنذرت دلوقتي بإخلاء جميع المستشفيات، في مستشفى من المستشفيات المسعفين سابوا 150 طفل لوحدهم تحت تهديد السلاح".

ووجهت الفنانة إيمان العاصي رسالة مؤثرة بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على مستشفى المعمداني الأهلي بغزة خلال الفترة الماضية، وتطورات اللأحداث في فلسطين.

وكتبت إيمان العاصي عبر حسابها بموقع إنستجرام: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كفرة يا ظلمة.. أطفال ولا عملوا أي حاجة لأي مخلوق، كل مشكلتهم إنهم اتولدوا في عالم ظالم بلا إنسانية.. هايشتكوا للي خلقهم.. هو الوحيد القادر علي فجركم.. يا رب اسمع منهم ومنا.. نجّي الباقي وانتقم من المجرم القاتل… فوضنا ليك الأمر يا صاحب الأمر”.

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