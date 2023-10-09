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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمان العاصي تبهر المتابعين بإطلالة كاجوال جذابة

ايمان العاصي
ايمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي ، صوره جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقةولافتة.


 

وتألقت ايمان العاصي، بصوره جذابه من داخل السيارة مرتديه لوك كاجول مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ومنالناحيه الجماليه اعتمدت علي المكياج الالون الناعمه وتركت شعرها علي اكتافها منسدلا،وحازت الصور على إعجابالمتابعين.


 

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" والذي تم عرضه في مارس 2023 وكان بطولة كل من: النجم محمد رمضان والفنانة هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، مي الكساب، منه فضالي، زينة، عصام السقا، أحمدفهيم، وغيرهم العديد من النجوم وكان العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.


 

وكانت تدور أحداثه في إطار درامي حول "جعفر العمدة " وهو الفنان محمد رمضان والذي كان يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء وهم "ثريا " وهي الفنانة مي الكسابو" دلال " وهب الفنانة إيمان العاصي و"نرجس " وهي الفنانة منه فضالي إلا أنه يقرر الزواج من "عايدة" وهي الفنانةزينة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.
 
مشاركة إيمان العاصي في مسلسل "الاختيار" 

احمد داش اعمال ايمان العاصي الفنان محمد رمضان الفنانة منه فضالى عصام السقا محمد سامى مسلسل الاختيار مسلسل جعفر العمدة

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