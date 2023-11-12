تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.

السجائر

35 جنية زيادة غير رسمية بأسعار السجائر

بعض المحال والأكشاك لا تبيع السجائر بالسعر الرسمي حتى يوم الأحد 11 نوفمبر 2023، إذ يوجد فرق في سعر سجائر بوكس بين الرسمي والمباع في الأسواق بنحو 35 جنيهًا.

وبمقارنة سعر السجائر كليوباترا الرسمية المعلنة من الشركة بالمباعة في الأسواق فإن هناك فرق سعر يقدر بـ 28 جنيهًا.

أسعار السجائر بالمحال

وجاءت أسعار السجائر بالمحال كالتالي:

بلغ سعر سجائر إل إم أحمر نحو 75 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر إل إم أزرق نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر ترجيت أحمر أو أزرق نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كليوباترا نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كابتن بلاك نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر ميرت نحو 88 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر بوكس نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر ونستون أحمر أو أزرق نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر ونستون أبيض نحو 55 جنيهًا.

أسعار السجائر الرسمية بعد إقرار الزيادة

جاءت قائمة أسعار السجائر الرسمية بعد تطبيق الزيادة المعلنة كالتالي:

1- بوكس"10 " بـ 20 جنيهًا

2- كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

3- كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا.

4- كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا.

5- بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا

6- كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

7- مونديال أحمر- أزرق - سيلفر 27 جنيهًا.

8- مونديال سويتش "منتول - بلوبيري 27 جنيهًا.

9- كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا.

10- ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا.

11- فايسروي/ بال مال 42 جنيهًا.

السجائر

أسباب رفع أسعار السجائر

يشار إلى أن هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، أوضح أسباب رفع أسعار السجائر، قائلًا: إن مجلس إدارة الشركة قرر اعتماد زيادة أسعار منتجات السجائر بقيم طفيفة، وأن هذا القرار جاء بعد إعلان تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، ولاستيعاب جزء من التكلفة المرتفعة في أسعار مدخلات الإنتاج وتغيير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

زيادة حجم إنتاج الشركة الشرقية للدخان بهدف زيادة المعروض من السجائر

وأكد هاني أمان، أن الشركة نجحت في زيادة حجم إنتاجها خلال الفترة الماضية مما سينعكس على زيادة حجم المعروض من مختلف أصناف السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، مما يسهم في تحقيق انضباط في الأسعار جنبًا إلى جنب مع الحملات الرقابية على الأسواق، وقد أثمر ذلك عن تراجع الأسعار بالسوق الموازية.