هواتف أوبو القادمة Oppo Find X7 تحصل على ميزة ثورية

تعتزم شركة أوبو الصينية إضافة ميزة قياسية لهواتفها القادمة Oppo Find X7 من الفئة الرائدة، حيث ستحصل على أحد الميزات الثورية في الهواتف وهي دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وذلك أسوة بعدد من هواتف شركات مثل أبل و هواوي وسامسونج.

وبحسب موقع GSMArena فإن سلسلة أوبو Oppo Find X7 القادمة ستتميز بالاتصال عبر الأقمار الصناعية، حيث أعلنت شركة أوبو عن هذه الميزة على صفحتها بموقع Weibo من خلال عدة صور تشويقية.

ومن المرجح أن تستفيد هذه الميزة من خدمة المراسلة عبر الأقمار الصناعية BeiDou، التي يستخدمها هاتف Huawei Mate 60 من شركة هواوي، ولكن قد تقتصر هذه الميزة على دعم المستخدمين في الصين.

ومن المتوقع أن تحتوي أيضًا سلسلة هواتف vivo X100 من شركة فيفو الصينية على اتصالات عبر الأقمار الصناعية، كما هو الحال مع سلسلة Galaxy S24.

وكانت شركة أبل الأمريكية، العام الماضي، قد دعمت مستخدمي هواتف iPhone 14 للمرة الأولى من ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية Satellite SOS في الولايات المتحدة و كندا، وعدد من دول أوروبا، كما حصلت هواتفها الأحدث iPhone 15 على نفس الميزة.

وتتيح ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية بخدمات الطوارئ حتى في المناطق التي لا يوجد بها اتصال بالخلية أو شبكة Wi-Fi ، وقمثل الأماكن النائية أو الصحراء الخالية ، أو تلك المناطق التي تعرضت لكارثة طبيعية أدت فيها إلى انهيار شبكة الكهرباء والاتصالات.