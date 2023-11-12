صحيفة إسرائيلية: من الممكن التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى مع حماس خلال أيام

أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر مطلع على محادثات تبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية، بأنه يمكن التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى خلال أيام.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يمكن أن يكون هناك اتفاق لتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وفي مقابلة شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال نتنياهو إنه لا يوجد اتفاق قريب حتى تبدأ قواته العملية البرية في غزة.

وأضاف: “سمعنا أن هناك صفقة وشيكة من هذا النوع أو من هذا النوع، ثم علمنا أن الأمر كله كان خدعة. لكن في اللحظة التي بدأنا فيها العملية البرية بدأت تتغير”.

وردا على سؤال عما إذا كان يعرف مكان احتجاز جميع الرهائن في الوقت الحالي، قال: “نحن نعرف الكثير.. لن أقول أكثر من ذلك”.