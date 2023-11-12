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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تطالب إيران بالضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى في غزة

صدى البلد

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه تحدث مع السلطات الإيرانية، وطلب منها دفع حركة حماس لـ إطلاق سراح الأسرى، ومنع حزب الله اللبناني من التدخل في الصراع مع إسرائيل.

وأوضح جوتيريش: "لقد تحدثت مع إيران، وطلبت شيئين، أولا، الضغط على حماس؛ للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، وثانيا، إخبار حزب الله بأنه لا ينبغي له خلق وضع يطغى فيه هذا الصراع على لبنان بالكامل".

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وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "لا أعرف، لقد قالوا دائما إنه لا علاقة لهم بما حدث، لكنهم يتحدثون علنا ​​عن خطر توسيع الصراع، الأمر غامض للغاية".

وأعرب جوتيريش، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، عن قلقه بشأن خطر انتشار الصراع إلى الضفة الغربية ولبنان.

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