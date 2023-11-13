غضب الشناوي وسر خروج صلاح محسن من حسابات كولر|مفاجآت داخل القلعة الحمراء

كشف الإعلامي محمد فاروق، سر خروج صلاح محسن مهاجم الأهلي من حسابات السويسري كولر بعد مشاركته في بطولة الدوري الإفريقي أمام صن داونز.

وقال فاروق خلال قناة تن،:"الفرص اللي بياخدها موديست لو كان خدها صلاح محسن كان فرق جدا مع النادي وخروجه من التشكيل في المباريات الأخيرة علامة استفهام، مضيفا:يشير البعض إلي أن إستبعاد محسن يرجع إلي أنه لم يصل للمستوي المطلوب الذي يريده كولر.

وكشف فاروق، عن سر غضب الشناوي من إدارة القلعة الحمراء، مضيفا:" محمد الشناوي كان لديه اتفاق مع مجلس الأهلي بشأن تعديل عقده أسوة بزميله في الفريق حسين الشحات ولكن فوجئ بتأجيل أي تعديلات في العقود خلال المرحلة الحالية وهو الأمر الذي أغضب اللاعب.