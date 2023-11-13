الأهلي لا يبحث عن بديل له..حتحوت: جلسة مع كولر لتحسين أداء الفريق

يشهد أداء النادي الأهلي، تذبذبا مع مدربه السويسري كولر، خلال هذا الموسم، الأمر الذى أثار استغراب جماهير القلعة الحمراء، فهل يبحث الأهلي عن مدير فني جديد بعد الاخفاق في الفوز ببطولة الدوري الإفريقي.

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن حقيقة ما يشاع حول تفكير إدارة النادي الأهلي في إقالة مدرب الفريق، مارسيل كولر، نافيًا ذلك ومؤكدًا أن النادي يرى أن الدوري لا يزال طويلاً وليس هناك قلق من التعادل أمام الجونة.

وأضاف حتحوت أن هناك جلسة مقررة مع كولر في الأيام المقبلة لتحفيزه على تحسين أداء الفريق واستغلال إمكانياته بشكل أفضل، مؤكدًا على أن إدارة الأهلي لم تبحث عن بديل حتى الآن.