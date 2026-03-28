أخبار التكنولوجيا | سوني ترفع أسعار بلايستيشن 5.. واتساب يفاجئ مستخدمي آيفون بتحديث لافت.. طرق ذكية توقف التصفح اللانهائي لأطفالك

أعلنت شركة سوني Sony، عن رفع أسعار مجموعة أجهزة الألعاب الرائدة بلايستيشن 5 للمرة الثانية خلال أقل من عام، مشيرة إلى “ضغوط في المشهد الاقتصادي العالمي”.

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp، عن إطلاق حزمة جديدة من الميزات، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم ومعالجة أبرز التحديات التي واجهها المستخدمون خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إدارة مساحة التخزين ونقل المحادثات بين الأنظمة المختلفة.

جوجل Gemini يسهل نقل سجل محادثاتك من ChatGPT وClaude.. إليك الطريقة



في خطوة تعكس تصاعد المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق ميزتين جديدتين ضمن مساعدها Gemini، تهدفان إلى تسهيل انتقال المستخدمين من منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى.



تحديث ناري من آبل.. iOS 26.4 يجلب تغييرات لم تكن تتوقعها



أصدرت شركة آبل Apple، أحدث تحديث لنظام تشغيل هواتف آيفون، وهو iOS 26.4، يوم الثلاثاء الماضي، متضمنا مجموعة من الميزات الجديدة إلى جانب إصلاحات للأخطاء وتعزيزات أمنية.

في حكم قضائي لافت داخل الولايات المتحدة، رأت المحكمة أن شركتي “ميتا” و"جوجل" قامتا عمدا بتصميم منصات تواصل اجتماعي “إدمانية”، تسببت في الإضرار بالصحة النفسية لشابة تعرف باسم “كايلي”.

أعلنت شركة واتساب WhatsApp، عن توسيع ميزة نقل الدردشة، لتدعم الآن الانتقال بين نظامي أندرويد وiOS، في خطوة تسهل على المستخدمين تغيير هواتفهم دون فقدان بياناتهم.

تعمل شركة جوجل Google، على ميزة جديدة في نظام أندرويد 17 تهدف إلى توفير شحن سريع للبطارية في الحالات الطارئة، وفق ما كشفه تحليل كود نسخة بيتا لموقع Android Authority.

أفادت تسريبات سابقة، بأن شركة آبل تستعد للكشف عن أول هاتف قابل للطي لها، الذي أشيع أنه سيحمل اسم iPhone Fold، ومن المتوقع أن يظهر لأول مرة في سبتمبر المقبل جنبا إلى جنب مع سلسلة iPhone 18 Pro.