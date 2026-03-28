الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تقصف ميناء حيفا وقاعدة بن جوريون.. وجرحى بمستوطنة بيت شيمش

الاحتلال وأمريكا وايران
الاحتلال وأمريكا وايران
محمد على

أعلنت إيران عن قصف "أهداف إستراتيجية" في ميناء حيفا وقاعدة "بن جوريون" وسقوط مصابين في مستوطنة بيت شيمش.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن 5 مصابين سقطوا في مستوطنة بيت شيمش بالقدس (المحتل) إثر القصف الصاروخي الإيراني الأخير. 

ووقعت انفجارات في سماء القدس ظهر اليوم السبت، بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران، حيث أعلنت إسرائيل اعتراضها.

كان التلفزيون الإيراني أعلن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل بعد دقائق من الدفعة السابقة.

وذكر  الجيش الإيراني اليوم السبت، أنه استهدف نقاط استراتيجية في ميناء حيفا وقاعدة "بن جوريون" الجوية في إسرائيل.

وجاء في بيان الجيش الإيراني: "منذ فجر اليوم (السبت)، تم استهداف المركز الاستراتيجي للحرب الإلكترونية والرادار "إلتا"، التابع لمجموعة الصناعات الجوية للكيان الصهيوني في ميناء حيفا، وكذلك مراكز تخزين الوقود في قاعدة بن غوريون الجوية، بضربات قوية من طائرات الجيش الإيراني المسيّرة".

وتابع البيان: "إلحاق الضرر بهذا المركز له تأثير مباشر في تقليل قدرة العدو على تعقّب الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، وكذلك في عمليات دعم الحرب الإلكترونية، ما يزيد من قدرات القوات المسلحة الإيرانية في تنفيذ العمليات بعيدة المدى وفي عمق أراضي العدو".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم رصد أيضا إطلاق صاروخين أحدهما يستهدف تل أبيب والثاني اتجه نحو النقب وبئر السبع.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه جرى إطلاق صفارات الإنذار في الأغوار وبئر السبع وغرب النقب وديمونة وعراد، وجرى رصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه وسط إسرائيل تشمل تل أبيب وجنوب القدس.

وأشارت صحف عبرية إلى اعتراض صاروخ أطلق من إيران استهدف النقب الجنوبي ومنطقة ديمونة.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل أطول اجتماع بالحكومة لمواجهة تحديات الحرب الراهنة

عائلة احمد حسام ميدو

بعد واقعة التجمع.. من هو حسين نجل أحمد حسام ميدو موهبة نادي الزمالك

الطماطم

بدأت تنخفض.. مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت وهذا موعد هبوطها

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

هيثم حسن

معاه 3 جنسيات| هيثم حسن يتألق في منتخب مصر ...تعرف عليه

الفلك

خبيرة فلك تحذر من الساعات القادمة.. ماذا قالت؟

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 28-3-2026 | الجنيه وكل الأعيرة

المتهمة

حيلة شيطانية.. مندوبة مبيعات تستولى على 3 ملايين جنيه من أموال شركة

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق شب بقاعة أفراح

دون إصابات.. السيطرة على حريق شب بقاعة أفراح بملوي بالمنيا |صور

المتهمين

القبض على المتهمين بسرقة شقة بالشرقية

جثة طفل

جثث 3 أطفال و4 آخرين في غيبوبة.. واقعة مأساوية في الشيخ زايد

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

12 شركة عالمية تقلص خطط إنتاج السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

أرباح بي واي دي للسيارات تتراجع للمرة الأولى منذ 2021.. ما السبب؟

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

عادل إمام - نضال الشافعي

40 سنة زعيم.. نضال الشافعي: محدش عاش تجربة عادل إمام وهو قدوة لنا

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن: سعيدة جدا بتأثر الأطفال ببرنامج دولة التلاوة.. فيديو

آية عبدالرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبدالرحمن تكشف معاناتها وأولوياتها.. خاص

داليا فؤاد

ماذا قالت؟..رسالة صادمة من داليا فؤاد تثير القــ.ـلــق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد