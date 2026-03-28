إيران تقصف ميناء حيفا وقاعدة بن جوريون.. وجرحى بمستوطنة بيت شيمش

أعلنت إيران عن قصف "أهداف إستراتيجية" في ميناء حيفا وقاعدة "بن جوريون" وسقوط مصابين في مستوطنة بيت شيمش.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن 5 مصابين سقطوا في مستوطنة بيت شيمش بالقدس (المحتل) إثر القصف الصاروخي الإيراني الأخير.

ووقعت انفجارات في سماء القدس ظهر اليوم السبت، بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران، حيث أعلنت إسرائيل اعتراضها.

كان التلفزيون الإيراني أعلن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل بعد دقائق من الدفعة السابقة.

وذكر الجيش الإيراني اليوم السبت، أنه استهدف نقاط استراتيجية في ميناء حيفا وقاعدة "بن جوريون" الجوية في إسرائيل.

وجاء في بيان الجيش الإيراني: "منذ فجر اليوم (السبت)، تم استهداف المركز الاستراتيجي للحرب الإلكترونية والرادار "إلتا"، التابع لمجموعة الصناعات الجوية للكيان الصهيوني في ميناء حيفا، وكذلك مراكز تخزين الوقود في قاعدة بن غوريون الجوية، بضربات قوية من طائرات الجيش الإيراني المسيّرة".

وتابع البيان: "إلحاق الضرر بهذا المركز له تأثير مباشر في تقليل قدرة العدو على تعقّب الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، وكذلك في عمليات دعم الحرب الإلكترونية، ما يزيد من قدرات القوات المسلحة الإيرانية في تنفيذ العمليات بعيدة المدى وفي عمق أراضي العدو".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم رصد أيضا إطلاق صاروخين أحدهما يستهدف تل أبيب والثاني اتجه نحو النقب وبئر السبع.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه جرى إطلاق صفارات الإنذار في الأغوار وبئر السبع وغرب النقب وديمونة وعراد، وجرى رصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه وسط إسرائيل تشمل تل أبيب وجنوب القدس.

وأشارت صحف عبرية إلى اعتراض صاروخ أطلق من إيران استهدف النقب الجنوبي ومنطقة ديمونة.