توك شو

الدفاعات السعودية تعترض الصواريخ الإيرانية.. وتعزيزات لوجيستية لتأمين الإمدادات

هاجر ابراهيم

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من الرياض، جمال الوصيف، إن المشهد في دول الخليج لم يشهد تغيرًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، حيث تتواصل عمليات اعتراض وتدمير الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية الإيرانية التي تستهدف الأجواء، لا سيما في المملكة العربية السعودية، وسط حالة من الجاهزية الدفاعية المرتفعة.

وأوضح الوصيف خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء ركن تركي المالكي، أعلن في بيانات متتالية عن نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات والصواريخ التي استهدفت المجال الجوي في المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض، ما يعكس استمرار التهديدات الجوية بالتوازي مع التصعيد الإقليمي.

وأضاف الوصيف أن السلطات السعودية، بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، اتخذت خطوات استباقية لتعزيز جاهزية قطاع النقل وتأمين سلاسل الإمداد، خاصة في ظل التحديات الراهنة، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات لربط حركة البضائع بين المنطقة الشرقية المطلة على الخليج العربي والساحل الغربي على البحر الأحمر.

وأكد أن وزارة النقل السعودية دفعت بأكثر من 500 ألف شاحنة لدعم حركة نقل البضائع داخل المملكة وبين دول الخليج، إلى جانب توفير الهيئة العامة للموانئ حزمة من الخدمات اللوجيستية للسفن في الخليج العربي، مع تسهيلات واسعة لدخول الشاحنات دون رسوم، وتخصيص مناطق تخزين مجانية لكل دولة داخل مراكز لوجيستية متكاملة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تشمل أيضًا تفعيل النقل عبر السكك الحديدية، من موانئ الجبيل والدمام إلى منفذ الحديثة على الحدود مع الأردن، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية تدفق السلع وتقليل تأثير أي اضطرابات محتملة على حركة التجارة في المنطقة.
 

