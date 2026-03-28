بسبب إطعام قطة.. القبض على حارسي عقار تعديا على صانعة محتوى بالمنصورة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن تضرر صانعة محتوى من حارسى العقار محل سكنها بالدقهلية لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب إعتراضاً على قيامها بإطعام قطة والزعم بإلقائهما القطة من الطابق الخامس.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) ، وبسؤالها قررت بتضررها من حارسى العقار محل سكنها (إحدى السيدات ، ونجلها – مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب دون حدوث إصابات، لإعتراضهما على إطعامها قطة أمام شقتها بالدور الخامس ، وقيامهما بطردها من العقار.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما أقرا بوجود خلافات بينهما وبين الشاكية لقيامها بإطعام القطة وتناثر الفضلات بالعقار المشار إليه ، ونفيا إلقائهما القطة من الطابق الخامس .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.