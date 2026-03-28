روعوا المواطنين.. القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام 6 أشخاص مستقلين دراجتين ناريتين بالتلويح بأسلحة بيضاء وأداء حركات استعراضية وترهيب المواطنين بإحدى المناطق السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين "بدون لوحات معدنية" والأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو مرتكبى الواقعة (6 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بالإسماعيلية) وبحوزتهم (الأسلحة البيضاء المستخدمين فى الواقعة) .
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لسابقة تشاجر أحدهم مع آخر وقيامهم بالبحث عنه بالمنطقة محل سكنه للتعدي عليه.
تم التحفظ على الدراجتين الناريتين .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستقليها.