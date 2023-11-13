شوبير يوضح حقيقة رحيل محمد عبد المنعم للدوري الألماني

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن الأنباء التي ترددت خلال الأيام القليلة الماضية عن رحيل محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أحد أندية الدوري الألماني.



وقال شوبير إن هذه الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة ولا يوجد عرض ألماني لمحمد عبد المنعم واللاعب مستمر مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.



يشهد أداء النادي الأهلي، تذبذبا مع مدربه السويسري كولر، خلال هذا الموسم، الأمر الذى أثار استغراب جماهير القلعة الحمراء، فهل يبحث الأهلي عن مدير فني جديد بعد الاخفاق في الفوز ببطولة الدوري الإفريقي.

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن حقيقة ما يشاع حول تفكير إدارة النادي الأهلي في إقالة مدرب الفريق، مارسيل كولر،نافيًا ذلك ومؤكدًا أن النادي يرى أن الدوري لا يزال طويلاً وليس هناك قلق من التعادل أمام الجونة.

وأضاف حتحوت أن هناك جلسة مقررة مع كولر في الأيام المقبلة لتحفيزه على تحسين أداء الفريق واستغلال إمكانياته بشكل أفضل، مؤكدًا على أن إدارة الأهلي لم تبحث عن بديل حتى الآن.