لعنة الأهلي ورقم تاريخي لم يسبق تحقيقه في ليلة تتويج صن داونز|تفاصيل

توج نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بالنسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم؛ بعد فوزه على الوداد المغربي، بهدفين دون رد.



ونجح صن دوانز في حفر اسمه بحروف من ذهب؛ بعد حصوله على بطولة الدوري الإفريقي، كأول فريق إفريقي يتوج بها.

لعنة الأهلي

يعاني فريق الوداد المغربي من أزمة كبيرة؛ عقب خسارته البطولة القارية الثانية في أقل من عام، بعد أن خسر أمام النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الوداد المغربي جميع البطولات؛ بعد الهزيمة أمام الأهلي، فقد خسر كأس العرش، والدوري الإفريقي، والبطولة العربية.

رقم تاريخي أمام الوداد

وفي تاريخ مواجهات الوداد وصن داونز، يُعَدّ هذا الانتصار هو الأول من نوعه، حيث لم يسبق لـ صن داونز أن فاز على الوداد بفارق هدفين في أي لقاء سابق.

تاريخ مواجهات صن دوانز والوداد



تاريخ مواجهات صن داونز والوداد يشير إلى إجمالي 13 مباراة سابقة بين الفريقين، جميعها ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا، باستثناء مباراة الذهاب.

فاز الوداد في 5 مباريات، في حين انتصر صن داونز في 3 مباريات، وانتهت 5 مباريات بالتعادل بين الفريقين.

يُذكر أن الوداد أخرج صن داونز من ربع نهائي دوري الأبطال في عام 2017، ومن نصف نهائي البطولة في عامي 2019 و2022.