رئيس الاستخبارات التركية يحذّر من تصعيد إقليمي ويتهم إسرائيل بإشعال التوتر في المنطقة

حذّر رئيس جهاز الاستخبارات التركي (MIT)، إبراهيم كالين، من تداعيات الحرب الجارية مع إيران على استقرار المنطقة، متهماً إسرائيل بالسعي إلى تأجيج صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط.

وخلال مؤتمر “ستراتكوم” الدولي، قال كالين إن أهداف الحرب لا تقتصر على القدرات النووية الإيرانية، بل تشمل بحسب تعبيره خلق بيئة صراع مستمرة تمتد إلى دول عدة في المنطقة.

وأضاف أن التطورات لا تقتصر على إيران فقط، بل تمتد إلى لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية، معتبراً أن ما يجري يهدف إلى فرض “وقائع على الأرض” وتوسيع نطاق التوتر الإقليمي.

وأشار كالين إلى أن تركيا تعمل على منع تفاقم التصعيد، مؤكداً رفض بلاده لأي انتهاكات تمس الحقوق الأساسية للفلسطينيين، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو لبنان، على حد قوله.

كما شدد على ضرورة منع تحول الصراع إلى حرب إقليمية واسعة، داعياً إلى زيادة الضغوط الدولية لمنع مزيد من التصعيد، ومتهماً إسرائيل بإفشال جهود التهدئة والمفاوضات منذ بداية الحرب، بحسب تصريحاته.