الأغلى منذ التتويج أمام الزمالك|صن داونز يتربع على عرش القارة الإفريقية

في مولد بطولة جديدة وهي الدوري الأفريقي، سجل صن داونز اسمه بحروف من ذهب، حيث أصبح أول فريق يتوج بلقب هذه البطولة.

ويعد فوزه في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2016 على الزمالك محفزًا لهذا الإنجاز، وتعتبر تلك البطولة الفوز الأول لفريق جنوب أفريقي في نسختها الأولى.

رقم تاريخي أمام الوداد

وفي تاريخ مواجهات الوداد وصن داونز، يُعَدّ هذا الانتصار هو الأول من نوعه، حيث لم يسبق لصن داونز أن فاز على الوداد بفارق هدفين في أي لقاء سابق.

تاريخ مواجهات صن دوانز والوداد

تاريخ مواجهات صن داونز والوداد يشير إلى إجمالي 13 مباراة سابقة بين الفريقين، جميعها ضمن إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا باستثناء مباراة الذهاب.

فاز الوداد في 5 مباريات، في حين انتصر صن داونز في 3 مباريات، وانتهت 5 مباريات بالتعادل بين الفريقين.

يُذكر أن الوداد أخرج صن داونز من ربع نهائي دوري الأبطال في عام 2017 ومن نصف نهائي البطولة في عامي 2019 و2022.

اللقب الأغلى بعد التتويح أمام الزمالك

حقق الفريق الجنوب أفريقي لقبه القاري الثالث في تاريخه، بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا في عام 2016، وبكأس السوبر الأفريقي في العام التالي.

هزيمة الأهلي

وودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن دوانز في المباراة التى أقيمت على إستاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الافريقي وانتهت بهدف دون رد في مجموع اللقاءين.