حملة نظافة مكبرة بحي عين شمس للحفاظ على البيئة والصحة العامة

شهد الحي تنفيذ حملة نظافة مكبرة لرفع كفاءة الشوارع والحفاظ على البيئة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وتعليمات منى البطراوي، نائبة المحافظ للمنطقة الشرقية، وتحت إشراف أمل فوزي، رئيس حي عين شمس،.

وجاءت الحملة من خلال إدارة وحدة الرصد البيئي وبالتعاون مع شركة «إنفيرو ماستر» للنظافة، حيث استهدفت تنظيف الشوارع الرئيسية ومتفرعاتها والممرات، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

وشارك في الحملة عدد من الإدارات المعنية، من بينها إدارة الإشغالات، وإدارة المتابعة الميدانية، وإدارة المحلات، في إطار تنسيق متكامل لضمان تحقيق أفضل نتائج ممكنة.

وأكدت الدكتورة المهندسة أمل فوزي، رئيس حي عين شمس، استمرار حملات النظافة بشكل دوري ليلًا ونهارًا، مشددة على أهمية الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والتصدي لأي مسببات قد تؤدي إلى انتشار الأمراض، إلى جانب الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة داخل الحي.