الأنبا توماس يدشن كنيسة العذراء والقديس مرقس الرسول بالفيوم

ترأس نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول، بالناصرية، بمحافظة الفيوم.

ومنح صاحب النيافة بعض شمامسة الكنيسة درجة القارئ، حيث شارك في الصلاة الأب سمعان صالح، راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وجدي، راعي كنيسة القديس بولس الرسول، بعزبة شُكر، والأخوات الراهبات.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية حول "شفاء المولود أعمى"، مؤكدًا أنها باب الأسرار التي تعطينا حياة جديدة، وبداية جديدة، لأننا جميعًا أعضاء في جسد المسيح السري.