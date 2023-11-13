نضارة وحيوية.. تعرف على فوائد الثلج للبشرة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فوائد الثلج للوجه..

من المعروف أن حمامات البخار تفتح مسام بشرة الوجه وتذيب الدهون التي تحت سطح الجلد مما يساعد على شفاء حب الشباب والبثور

ويعالج أيضاً القشور الناتجة من جفاف الوجه.

والثلج أيضاً له دور فعال وسريع في خدمة الجمال فهو يساعد على شد الجلد المترهل ويحرك الدورة الدموية ويعطي الوجه النضارة والحيوية..

إليكِ الطريقة:

امسكي قطعة ثلج صغيرة..

مرريها على وجهك في حركات دائرية سريعة كتلك التي تفعلينها وقت فعل

المساج على وجهك..

قد تشعرين بالقشعريرة للمرة الأولى ولكنكِ ستعتادين عليها فيما بعد

وتصبح لكِ بمثابة متعة جميلة..

مرري قطعة الثلج أيضاً تحت عينيكِ حتى تعالج الإحمرار في

العينين والسواد تحت العين ..

بعد أن ترمي قطعة الثلج سيتصاعد الدم فوراً إلى وجهك ووجنتيكِ،،وتكتسبين اللون الوردي وستشعرين بالإنتعاش.

وصفة لتبييض الوجه

بعد ان تمرري الثلج على الوجه قومي بدهنه بزيت الزيتون في اليل و استمري لغاية الحصول على بشرة نظرة