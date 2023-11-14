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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تفاصيل جديدة عن جائزة المبدع الصغير.. محمد ناصف يكشف

المبدع الصغير
المبدع الصغير

كشف الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي للثقافة الطفل وعضو اللجنة العليا لجائزة المبدع الصغير، تفاصيل شروط الحصول علي جائزة المبدع الصغير بالقانون الجديد.

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تشكيل اللجنة العليا لشئون جائزة المبدع الصغير .. تعرف عليه

وقال محمد ناصف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير في غاية الأهمية، وهذه الجائزة ولدت عملاقة، مضيفا أنه لا يوجد مثيل لها في دولة العالم، الأمر الذي يعني أن مصر متفردة بهذه الجائزة.

وأضاف الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي للثقافة الطفل وعضو اللجنة العليا لجائزة المبدع الصغير، أن حددت المادة 2 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذي قدمته الحكومة  ووافق عليه النواب في مجموع مواده، شروط الحصول على جائزة على المبدع الصغير.

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