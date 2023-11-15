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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا موديل S الأعلى انخفاضا في قيمتها لمدة 5 سنوات بين السيارات الكهربائية

صدى البلد

تتمتع سيارات تسلا بأعلى وأدنى انخفاض في القيمة لمدة 5 سنوات بين السيارات الكهربائية، حيث حقق الطراز S أعلى وأدنى انخفاض في القيمة والطراز 3.

 

وفقا لدراسة أجرتها iSeeCars، فإن السيارات الكهربائية هي الأسوأ من حيث القيمة القابضة، في حين أن السيارات الهجينة والشاحنات الصغيرة هي الأفضل في الاحتفاظ بالقيمة على مدى فترة 5 سنوات. ذكرت iSeeCars:

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السيارات الكهربائية هي القطاع الأسوأ في الاحتفاظ بقيمتها، حيث خسرت 49.1 في المائة خلال خمس سنوات. وتحتفظ الشاحنات والسيارات الهجينة بأكبر قدر من القيمة، حيث خسرت 35 و37 بالمائة فقط على التوالي.

 

يعتبر الجانب الإيجابي بالنسبة للمركبات الكهربائية هو أنه في عام 2019، فقدت السيارات الكهربائية ما متوسطه 67.1 بالمائة من قيمتها بعد 5 سنوات. أما الآن، فقد تحسن هذا الرقم بشكل ملحوظ بنسبة 18 بالمائة ليصل إلى 49.1 بالمائة.

 

يوجد فارق كبير جدًا بين السيارات الكهربائية بنسبة 49.1% والهجينة بنسبة 37%، ويمكن تفسير بعضها من خلال الائتمان الضريبي الفيدرالي المقدم على السيارات الكهربائية. يشرح كارل براور، المحلل التنفيذي في iSeeCars، ما يحدث هنا:

 

بين الحوافز التي تخفض سعر السيارة الكهربائية بشكل فعال حتى قبل شرائها والمخاوف بشأن تكاليف استبدال البطارية، عانت السيارات الكهربائية المستعملة دائمًا من انخفاض قيمة أعلى من السيارات التي تعمل بالبنزين. وسيستمر هذا النمط حتى لا تحتاج السيارات الكهربائية إلى حوافز كبيرة للبيع ويكتسب المستهلكون الثقة في تكاليف ملكيتهم على المدى الطويل.

 

إذا نظرنا إلى السيارات الكهربائية الفردية، فهناك فرق كبير جدًا في نسب الاستهلاك لمدة 5 سنوات أيضًا. يحتفظ طراز Tesla Model 3 بقيمته الأفضل، بينما يخسر الطراز S أكثر من غيره. لا يوجد سوى عدد قليل من النماذج المذكورة أدناه. 

 

ويرجع ذلك إلى عدم وجود العديد من المركبات الكهربائية الموجودة في السوق لمدة 5 سنوات أو أكثر، أو لأن حجم عينة بعض تلك المركبات الكهربائية النادرة منخفض جدًا.

 

السيارات الكهربائية تسلا موديل S iSeeCars البطارية tesla model 3

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